Marte | Ingenuity entra nella storia È il primo drone-elicottero a volare su Marte – Il video

(Di lunedì 19 aprile 2021)notte tra il 18 e il 19 aprile, gli ingegneri del Jet Propulsion Laboratory della Nasa hanno comunicato il successo delvolo di, ilin missione sunell’ambito della missione spaziale Perseverance. Il volo è stato gestito in modo automatico dai sistemi del mezzo ed è durato 40 secondi. Ilsi è sollevato di circa tre metri, per poi atterrare sui quattro supporti che ha a disposizione. Questa fase coincide con la ricarica autonoma delle batterie. Lo stesso centro di controlli, inoltre, ha trasmesso le prime immagini del volo.: Twitter/@Nasa Leggi anche: Silenzio, parla: i nuovi suoni dal Pianeta rosso catturati dal rover ...

Evento storico, Marte: il piccolo elicottero 'Ingenuity' vola e atterra con successo - Marte, il piccolo elicottero 'Ingenuity' vola e atterra con successo. E' la prima volta nella storia che si realizza un volo ... Il drone-elicottero della NASA si è sollevato per 40 secondi catturando l'immagine della propria ombra sul suolo marziano - Questo successo apre a nuovi ...