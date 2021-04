Mahmood annuncia “Ghettolimpo” | il suo nuovo album in uscita l’11 giugno 2021

(Di lunedì 19 aprile 2021) , da oggi disponibile in preorder nei formati CD autografato e vinile autografato. Anticipato a febbraio dal singolo “Inuyasha” (disco d’oro), “” rappresenta unimmaginario per l’artista che in breve tempo si è conquistato un posto fra i più importanti esponenti del cantautorato urban pop, con un tratto unico che lo distingue nel panorama contemporaneo. L’apre a un mondo dalle molteplici sfaccettature, dove ogni traccia rimanda a una sua simbologia e alla storia di un personaggio che, come nei vari livelli di un videogioco, si rivela all’ascoltatore brano dopo brano. Un universo con molti rimandi, popolato da dèi dell’Olimpo insieme a svariati personaggi, dove si uniscono le suggestioni tratte dai miti greci insieme alle esperienze di eroi moderni che vivono la loro quotidianità, cercando di superare gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Mahmood annuncia

Mahmood annuncia l'uscita, per l'11 giugno, del suo secondo album intitolato "Ghettolimpo" che venne anticipato, a febbraio, dalla pubblicazione del singolo "Inuyasha".