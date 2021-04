(Di lunedì 19 aprile 2021)nei miei primi anni romani non avevo sempre di che mangiare due volte al giorno, mi rifugiavo a cena da, il quale oltretutto era un gran cuoco. È stato un amico fraterno, il direttore del settimanale “Alternativa” al quale abbiamo collaborato molti fra i figli di quella generazione, è stato poi un politico e un intellettuale di vaglia di quella famiglia socialista che tra Settanta e Ottanta ha fondato il modernoitaliano, quello che ha fatto da prosieguo e compimento del “revisionismo socialista” degli anni post-Ungheria. Non a caso è stato a cena dache ho incontrato per l’ultima volta Luciano Cafagna, con Giuliano Amato il maestro di quell’indirizzo di pensiero, di certo il mio maestro su tutti. Il “covo” di quella famiglia politico/intellettuale (a un tempo ...

Advertising

BentivogliMarco : Questa notte ci ha lasciati Luigi Covatta, un caro amico, socialista e riformista mai nostalgico. Direttore di… - ilfoglio_it : E' morto Luigi Covatta, vecchio socialista riformista che 'amava la ricerca, il dubbio sistematico dei veri liberta… - renatobrunetta : Ci ha lasciati Luigi Covatta, direttore di “Mondoperaio”, mio amico, appassionato socialista, un riformista nelle i… - giomo2 : RT @CarloStagnaro: Addio a Luigi Covatta. Un bel ricordo di @BentivogliMarco / - tbuccico69 : RT @HuffPostItalia: Luigi Covatta e Mondoperaio, quando il riformismo aveva un senso -

Ultime Notizie dalla rete : Luigi Covatta

Quando nei miei primi anni romani non avevo sempre di che mangiare due volte al giorno, mi rifugiavo a cena da, il quale oltretutto era un gran cuoco. È stato un amico fraterno, il direttore del settimanale 'Alternativa' al quale abbiamo collaborato molti fra i figli di quella generazione, è ...LETTURE/ "Il mio addio a: dal Concilio a Craxi, pensando a Péguy" 43ENNE LICENZIATO DÀ FUOCO AD AZIENDA PER VENDETTA Se in un primo momento le indagini sembravano sposare la tesi di una ...Tiravamo micidiali calci negli stinchi alla “egemonia” della cultura comunista che non s'era ancora liberata del leninismo ...Democrazia Futura: Luigi Covatta (Forìo d’Ischia 15 maggio 1943 – Roma 18 aprile 2021) e il “lungo viaggio della ragione”.