Luca Bernabei: La verità su Lux Vide (Di lunedì 19 aprile 2021) Un socio per la buona tv L’Economia del Corriere della sera, pagina 1, di Federico De Rosa. Non è solo una delle prime aziende in Italia ad aver investito sul mercato dei format, quando praticamente ancora non esisteva. Lux Vide, fondata nel 1992 da Ettore Bernbei è una mosca bianca in un mondo in cui i contenuti si stanno orientando verso nicchie spesso estreme. L’azienda di produzione romana è sempre andata in direzione opposta: ha iniziato producendo La Bibbia, venduta in 144 Paesi, e Guerra e Pace, a cui sono seguite serie popolarissime come Don Matteo, Che Dio ci aiuti, Un passo dal cielo, I medici, Sotto copertura fino al thriller finanziario Diavoli e alla serie evento Leonardo che si è appena conclusa. È stata la prima società italiana a vincere un Emmy Awards e con la co-produzione Coco Chanel ha ricevuto una nomination ai Golden Globe e due nomination agli ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 19 aprile 2021) Un socio per la buona tv L’Economia del Corriere della sera, pagina 1, di Federico De Rosa. Non è solo una delle prime aziende in Italia ad aver investito sul mercato dei format, quando praticamente ancora non esisteva. Lux, fondata nel 1992 da Ettore Bernbei è una mosca bianca in un mondo in cui i contenuti si stanno orientando verso nicchie spesso estreme. L’azienda di produzione romana è sempre andata in direzione opposta: ha iniziato producendo La Bibbia, venduta in 144 Paesi, e Guerra e Pace, a cui sono seguite serie popolarissime come Don Matteo, Che Dio ci aiuti, Un passo dal cielo, I medici, Sotto copertura fino al thriller finanziario Diavoli e alla serie evento Leonardo che si è appena conclusa. È stata la prima società italiana a vincere un Emmy Awards e con la co-produzione Coco Chanel ha ricevuto una nomination ai Golden Globe e due nomination agli ...

Luca Bernabei: "Il nostro Leonardo, un grande affresco per il pubblico" La Repubblica Luca Bernabei: La verità su Lux Vide La nostra rassegna stampa: parla l'amministratore delegato della casa di produzione italiana che si è messa sul mercato.

La nostra rassegna stampa: parla l'amministratore delegato della casa di produzione italiana che si è messa sul mercato.