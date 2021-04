L’Inter tra i club fondatori della Superlega: il comunicato (Di lunedì 19 aprile 2021) L’Inter aderisce alla Superlega come club fondatore Dopo i vari rumors che si sono susseguiti per tutto il pomeriggio di ieri è arrivato anche il comunicato ufficiale sulla nascita della Superlega che vede tra i suoi 12 club costituenti anche L’Inter. Ecco il comunicato del club nerazzurro. FC Internazionale Milano si è unita alla fondazione – congiuntamente a 11 prestigiosi club europei di calcio – di una nuova competizione calcistica infrasettimanale, la Super League, governata dai club fondatori. FC Internazionale Milano ha aderito alla Super League in qualità di club Fondatore con AC Milan, Arsenal FC, Atlético de Madrid, Chelsea FC, FC ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 19 aprile 2021)aderisce allacomefondatore Dopo i vari rumors che si sono susseguiti per tutto il pomeriggio di ieri è arrivato anche ilufficiale sulla nascitache vede tra i suoi 12costituenti anche. Ecco ildelnerazzurro. FC Internazionale Milano si è unita alla fondazione – congiuntamente a 11 prestigiosieuropei di calcio – di una nuova competizione calcistica infrasettimanale, la Super League, governata dai. FC Internazionale Milano ha aderito alla Super League in qualità diFondatore con AC Milan, Arsenal FC, Atlético de Madrid, Chelsea FC, FC ...

Advertising

capuanogio : Il comunicato con cui l'#Inter conferma di essere tra i club fondatori della #Superlega - Glongari : Anche il Paris Saint Germain #PSG entra nella corsa a Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino dell’#Udinese è… - DiMarzio : Studio #Cies: l’#Inter prima tra i top 5 campionati d’#Europa per tempo di gioco effettivo. Tutti i dati - PaolaScafasci : @fgci_nazionale Scusate ma perché non fate in campionato solo per le 3 grandi squadre (Juve-Milan-Inter) che tra l'… - sowmyasofia : L’Inter ha annunciato di essere tra i soci fondatori della Super League -