L'ECA dice addio ad Agnelli: "Azione egoista" (Di lunedì 19 aprile 2021) L'ECA, dopo le dimissioni di Agnelli per aderire alla Superlega, riparte da Rummenigge: "Azione egoista dei membri uscenti" L'ECA, l'European Club Association, ha dovuto affrontare l'uscita dei membri che hanno aderito alla Superlega. Ed è arrivata la nota che spiega la posizione dell'associAzione priva delle 12 società che hanno dato vita alla nuova possibile competizione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Majden3 : RT @FcInterNewsit: Super League, c'è chi dice no. Il Ceo del Borussia Dortmund Watzke: 'Noi e il Bayern con l'Eca' - and_aprile : @jerryscottismo Si posizionano. La SL dice che vuole giocare la competizione INSIEME alla CL, EL e al campionato.… - FcInterNewsit : Super League, c'è chi dice no. Il Ceo del Borussia Dortmund Watzke: 'Noi e il Bayern con l'Eca' - OnoreeRispLeo19 : @repubblica @eziomauro Fuori ? 12 amici, stanchi della mensa Eca, organizzano un pranzo in un 3 stelle (per tutta l… - danielpiazza_ : Comunque tutta la sportività Juve nel presidentissimo Andrea agnelli Da pres dell’Eca nega l’accordo per la… -