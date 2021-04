Le 3 ragioni per cui il prezzo del bitcoin e delle altre criptovalute è calato all’improvviso (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo aver superato i 64mila dollari la cripto è scesa a circa 52mila. A spingerlo al ribasso un blackout nello Xinjiang, voci di controlli delle autorità Usa su Twitter e l’annoso interrogativo sulle speculazioni foto: PixabayIl bitcoin ha subito uno scivolone di quasi un quinto del suo valore record nel weekend, bruciando gran parte dei guadagni accumulati la scorsa settimana. Dal vertice di 64.800 dollari di mercoledì 14 aprile è passato a circa 52.150 domenica mattina (-19% circa). Ha poi ripreso a guadagnare terreno fino a 57.400 dollari lunedì mattina, ma non è la prima volta che i borsini delle criptovalute riservano simili “sorprese” nelle ore apparentemente calme del fine settimana. Un calo di proporzioni simili lo ha subito anche l’ether (-18%), sceso dai 2.500 dollari di giovedì fin sotto i 2mila per ... Leggi su cityroma (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo aver superato i 64mila dollari la cripto è scesa a circa 52mila. A spingerlo al ribasso un blackout nello Xinjiang, voci di controlliautorità Usa su Twitter e l’annoso interrogativo sulle speculazioni foto: PixabayIlha subito uno scivolone di quasi un quinto del suo valore record nel weekend, bruciando gran parte dei guadagni accumulati la scorsa settimana. Dal vertice di 64.800 dollari di mercoledì 14 aprile è passato a circa 52.150 domenica mattina (-19% circa). Ha poi ripreso a guadagnare terreno fino a 57.400 dollari lunedì mattina, ma non è la prima volta che i borsiniriservano simili “sorprese” nelle ore apparentemente calme del fine settimana. Un calo di proporzioni simili lo ha subito anche l’ether (-18%), sceso dai 2.500 dollari di giovedì fin sotto i 2mila per ...

