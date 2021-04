La stretta di Facebook sui contenuti che riguardano il processo a Derek Chauvin (Di lunedì 19 aprile 2021) Facebook sta intervenendo sempre più concretamente nella moderazione dei contenuti che riguardano il processo Derek Chauvin, il poliziotto accusato di aver ucciso George Floyd, mano a mano che si avvicina il giorno del verdetto. Per la morte di George Floyd il 25 maggio 2020, scintilla che ha dato vita al movimento globale del Black Lives Matter, Chauvin sta affrontando un processo in cui è accusato per omicidio involontario di secondo grado, omicidio colposo e omicidio di terzo grado. Il processo è cominciato il 29 marzo e dovrebbe terminare a breve, ragion per cui Facebook provvederà anche a cancellare tutti i post che scherniscono la morte di George Floyd. LEGGI ANCHE >>> Youtube non rimuoverà il video live ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 19 aprile 2021)sta intervenendo sempre più concretamente nella moderazione deicheil, il poliziotto accusato di aver ucciso George Floyd, mano a mano che si avvicina il giorno del verdetto. Per la morte di George Floyd il 25 maggio 2020, scintilla che ha dato vita al movimento globale del Black Lives Matter,sta affrontando unin cui è accusato per omicidio involontario di secondo grado, omicidio colposo e omicidio di terzo grado. Ilè cominciato il 29 marzo e dovrebbe terminare a breve, ragion per cuiprovvederà anche a cancellare tutti i post che scherniscono la morte di George Floyd. LEGGI ANCHE >>> Youtube non rimuoverà il video live ...

