Il Regno Unito sta battendo il Covid e Boris Johnson bene una birra al pub: 'Fantastico' (Di lunedì 19 aprile 2021) All'inizio aveva pensato che se avessero preso in tanti il Covid si sarebbe raggiunta l'immunità di gregge. E quindi aveva lasciato tutto aperto. Poi dopo aver preso il virus ed essere stato ad un ... Leggi su globalist (Di lunedì 19 aprile 2021) All'inizio aveva pensato che se avessero preso in tanti ilsi sarebbe raggiunta l'immunità di gregge. E quindi aveva lasciato tutto aperto. Poi dopo aver preso il virus ed essere stato ad un ...

Advertising

SkyTG24 : Covid Regno Unito, anziani separati dalla pandemia si riabbracciano dopo 8 mesi. VIDEO - Internazionale : Le donne sono le prime vittime della pandemia. In Cina alcune ricerche mostrano un aumento del 300 per cento delle… - JillMorrisFCDO : Ringrazio @fscodeleo @NathalieTocci @danilotaino e @SPolli per l'interessante dibattito sulla #IntegratedReview: il… - SoniaSoniaS3 : #GeorgeFloyd Gli Stati Uniti la devono finire, non se ne può più di sentire queste storie provenienti da un Paese '… - MarioMarple : RT @federicogatti: Ieri nel Regno Unito 4 decessi per #COVID19. Quattro. -