Il mostruoso femminile | un saggio sulla donna e la paura che ispira | tra mito e cronaca

Leggi su wired

(Di lunedì 19 aprile 2021) Figlie, assassine, madri, mogli, vergini, lamie, vampire. Tremate, perché non solo le streghe sono tornate, ma in questo libro sono tornate tutte. E lo fanno in unpop: ogni sfaccettatura possibile, ogni topos canonico delle viene esplorato nel nuovo libro di Jude Ellison Sady Doyle, classe 1982, giornalista e firma di numerosi saggi. Doyle abitualmente scrive di femminismo, di cinema e di cultura pop per giornali e riviste, tra cui il Guardian ed Elle. Il suo ultimo lavoro, sbarcato in Italia grazie alla Tlon Edizioni, che gli ha regalato anche la splendida copertina di Caterina Ferrante, è Dead Blondes and Bad Mothers, Monstrosity, Patriarchy and the Fear of Female Power, che in italiano è diventato il più conciso Il, il patriarcato e ladelle donne. Doyle, che vive nello stato di ...