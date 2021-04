Guterres Onu | “Siamo sull’orlo di un abisso | serve un’azione comune sul clima”

Leggi su dire

(Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – “Questo è un rapporto spaventoso e dovrebbe suscitare allarme in tutti i decisori politici nel mondo”, un rapporto che dimostra come “il mutamento climatico causato dall’uomo ha effetti disastrosi”, e “dovrebbe allarmarci tutti”. Infatti “siamo pericolosamente vicini a un aumento della temperatura di +1.5 gradi“, limite indicato dalla comunità scientifica come la soglia oltre la quale si rischia una catastrofe climatica. Insomma, “siamo sull’orlo dell’abisso“. Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, lo dice in conferenza stampa da New York presentando lo ‘State of the Global Climate 2020’ della World Meteorological Organization (WMO), l’agenzia meteorologico-climatica delle Nazioni unite.