Grillo in difesa del figlio accusato di stupro: "Non è vero, arrestate me" (Di lunedì 19 aprile 2021) "Voglio capire perchè non li avete arrestati prima se sono degli stupratori seriali". Con un video postato sul Blog delle Stelle, Beppe Grillo difende suo figlio, Ciro Grillo, accusato di stupro insieme ad altri ragazzi. La vittima sarebbe una giovane studentessa italo-svedese, e l'episodio risalirebbe all'estate del 2019. Secondo il garante del Movimento 5 Stelle, infatti, non c'è stata alcuna violenza sessuale, e un video dimostrerebbe che non erano altro che "un gruppo di ragazzi di 19 anni che ridono e scherzano divertendosi, sono in mutande e saltellano perché sono quattro giovani, non stupratori". Beppe Grillo figlio accusato di stupro: "Perchè allora non li avete arrestati?" "Mio figlio è su tutti i giornali ...

