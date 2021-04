Gazzetta: Osimhen non ha mai “visto” la porta (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo averlo definito “invisibile”, la Gazzetta dello Sport affonda ancora su Osimhen e sulla prestazione deludente offerta ieri contro l’Inter Non è stata una grande serata per il nigeriano. Si sperava di rivedere il ragazzo ammirato contro la Juve, invece Osimhen non ha mai “visto” la porta e sicuramente deve maturare sotto l’aspetto tecnico e tattico, anche se l’impegno non si discute. Gattuso lo aveva preferito a Mertens, dopo averlo visto in forma contro la Sampdoria. Ora bisogna ritrovare in fretta concentrazione e soprattutto la via del gol. Ché giovedì contro la Lazio serve vincere, per fermare la rimonta dei biancocelesti e anche per non perdere contatto con quelle più avanti L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo averlo definito “invisibile”, ladello Sport affonda ancora sue sulla prestazione deludente offerta ieri contro l’Inter Non è stata una grande serata per il nigeriano. Si sperava di rivedere il ragazzo ammirato contro la Juve, invecenon ha mai “” lae sicuramente deve maturare sotto l’aspetto tecnico e tattico, anche se l’impegno non si discute. Gattuso lo aveva preferito a Mertens, dopo averloin forma contro la Sampdoria. Ora bisogna ritrovare in fretta concentrazione e soprattutto la via del gol. Ché giovedì contro la Lazio serve vincere, per fermare la rimonta dei biancocelesti e anche per non perdere contatto con quelle più avanti L'articolo ilNapolista.

