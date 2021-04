Donkey Kong Country novità in arrivo? Diddy Kong si rinnova sul sito di Nintendo e i fan sognano

(Di lunedì 19 aprile 2021) L'immagine diè stata aggiornata sulweb giapponese di, suscitando voci secondo cui l'eroe potrebbe fare un ritorno in un futuro non troppo lontano. Come notato dall'utente BlueCatBanjo73 e riportato daLife,è stato un po'to, anche se sul frontesembra tutto tranquillo da Tropical Freeze, che è stato ripubblicato suSwitch un paio di anni fa. Ora, tuttavia,Japan ha aggiornato l'immagine disulufficiale, sostituendo l'ultimo render - preso da Mario Party DS - con uno nuovo. È interessante notare cheindossa lo stesso ...

Un nuovo render di Diddy Kong sul sito giapponese di Nintendo suggerisce l'arrivo di novità per Donkey Kong Country.Il personaggio dei videogiochi più famoso di tutti i tempi è nato un po' per caso. Nel giro di pochi anni si è trasformato in un fenomeno di culto.