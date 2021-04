Calcio: Sampdoria, chiuso 2020 con passivo di 14,7 mln (Di lunedì 19 aprile 2021) Genova, 19 apr. - (Adnkronos) - Il Consiglio d'Amministrazione della Sampdoria ha approvato oggi il progetto di bilancio al 31 dicembre 2020, con una perdita d'esercizio di 14,7 milioni di euro, che sarà coperta mediante l'utilizzo di riserve di patrimonio netto. Lo rende noto il club blucerchiato in un comunicato sul proprio sito ufficiale. "Il periodo in esame è stato caratterizzato dalla diffusione a livello mondiale della pandemia Covid-19, che ha rappresentato e rappresenta un evento rilevante con impatti negativi -spiega la Sampdoria-. Malgrado ciò il presidente Massimo Ferrero e la Società hanno comunque portato avanti importanti progetti riguardanti il patrimonio del club, sia a livello tecnico, con il rafforzamento della prima squadra nella sessione estiva del Calciomercato 2020 e la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Genova, 19 apr. - (Adnkronos) - Il Consiglio d'Amministrazione dellaha approvato oggi il progetto di bilancio al 31 dicembre, con una perdita d'esercizio di 14,7 milioni di euro, che sarà coperta mediante l'utilizzo di riserve di patrimonio netto. Lo rende noto il club blucerchiato in un comunicato sul proprio sito ufficiale. "Il periodo in esame è stato caratterizzato dalla diffusione a livello mondiale della pandemia Covid-19, che ha rappresentato e rappresenta un evento rilevante con impatti negativi -spiega la-. Malgrado ciò il presidente Massimo Ferrero e la Società hanno comunque portato avanti importanti progetti riguardanti il patrimonio del club, sia a livello tecnico, con il rafforzamento della prima squadra nella sessione estiva delmercatoe la ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Sampdoria Serie A, gli arbitri della 32giornata ... DI MARTINO VAR: MASSA AVAR: PRETI BOLOGNA - TORINO (mercoledì ore 20.45) Arbitro: MARINI Assistenti CARBONE " CAPALDO Quarto uomo: RAPUANO VAR: MARIANI AVAR: GALETTO CROTONE - SAMPDORIA (...

Calcio: Mantovani rieletta presidente divisione femminile, Gravina 'massimo supporto da Figc' ...presidente federale Gabriele Gravina sulla rielezione di Ludovica Mantovani come presidente del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile. La figlia dello storico patron della Sampdoria, ...

Calcio, terremoto Superlega: Sampdoria in Europa, Genoa e Spezia già salvi? Primocanale Calcio: Mantovani rieletta presidente divisione femminile, Gravina 'massimo supporto da Figc' Roma, 19 apr. - (Adnkronos) - "Auguro buon lavoro al presidente Mantovani e a tutto il Consiglio Direttivo. Finora è stato fatto un ottimo lavoro, ma i prossimi anni saranno decisivi per lo sviluppo d ...

Verona, Juric: “Sono contrario alla SuperLega” I veneti dopo la sconfitta rimediata in casa della Sampdoria nell’ultima giornata ... Ecco le dichiarazioni dell’allenatore: “Secondo me il calcio è un’altra cosa rispetto ad altri sport, è molto più ...

