Basket, Mike James lascia il CSKA Mosca e si trasferisce ai Brooklyn Nets (Di lunedì 19 aprile 2021) Mike James, dopo essere stato messo fuori squadra da coach Itoudis, lascia il CSKA per trasferirsi in NBA. Destinazione Brooklyn Nets, la squadra di James Harden, Kevin Durant e Kyrie Irving. A riportarlo è Chema De Lucas di Eurohoops. James aveva ancora due anni di contratto con il sodalizio russo, ma gli era stato concesso, data la situazione che si era creata, di accordarsi con eventuali franchigie NBA interessate. James, stella e scorer immarcabile in Europa, in NBA avrà, chiaramente, un altro ruolo. A maggior ragione perché ha firmato con la principale candidata alla conquista dell’anello, la quale può vantare un roster talentuoso come nessun altro al mondo. L’ex Olimpia Milano prenderà, formalmente, il posto di Lamarcus Aldridge, ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 aprile 2021), dopo essere stato messo fuori squadra da coach Itoudis,ilper trasferirsi in NBA. Destinazione, la squadra diHarden, Kevin Durant e Kyrie Irving. A riportarlo è Chema De Lucas di Eurohoops.aveva ancora due anni di contratto con il sodalizio russo, ma gli era stato concesso, data la situazione che si era creata, di accordarsi con eventuali franchigie NBA interessate., stella e scorer immarcabile in Europa, in NBA avrà, chiaramente, un altro ruolo. A maggior ragione perché ha firmato con la principale candidata alla conquista dell’anello, la quale può vantare un roster talentuoso come nessun altro al mondo. L’ex Olimpia Milano prenderà, formalmente, il posto di Lamarcus Aldridge, ...

