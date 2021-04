Ascolti tv 18 aprile digital e pay | Atalanta-Juve | Napoli-Inter | Formula Uno e Moto Gp accendono Sky F1 vola su Tv8 Convento batte Hotel

(Di lunedì 19 aprile 2021), gruppi: Altre Mediaset 7,43% nelle 24 ore e 7,8% nel prime time; Altre Rai 6,9% e 5,84%. In campo iri, sia le gare di1 che quelle delmondiale, con lein differita su Tv8 e le auto in diretta in chiaro, c’era anche la Serie A ma anche il tennis, domenica 18, ad accendere l’attenzione sulle alternative alla generaliste. Su Sky alle 15.00, la partitantus ha riscosso 1,1 milioni di spettatori ed il 5,8% di share. Allo stesso orario il complesso della partite su Sky ha conseguito 1,374 milioni di spettatori con il 7,1% di share. Alle 18.00 su Sky Torino-Roma ha raggiunto quota 900mila e 4,6%. Il match clou delle 20.45,ha avuto 1,874 milioni di spettatori e ...

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti aprile

Leggi i commenti Volley: tutte le notizie 19- 15:19tv, La Compagnia del Cigno 2 e Paolo Bonolis: testa a testa La Compagnia del Cigno 2 vince glitv nel prime time di domenica 182021, ma Avanti Un Altro Pure di Sera arriva a un passo. La fiction di Rai1 ottiene 3.534.000 spettatori con il 15.3% di share il programma di Paolo ...Su Amazon Prime Video si lavora per la nuova stagione di Lol: Chi ride è fuori. Spuntano già i primi nomi dei concorrenti contattati ...L'ultima puntata di 'Canzone Segreta' va in onda martedì 20 aprile in prima serata su Rai 1. La show musicale condotto da Serena Rossi è stato spostato in palinsesto dal venerdì sera al martedì, ma so ...