'44 Gatti', arriva la serie animata ispirata dall'omonima canzone dello Zecchino d'Oro. (Di lunedì 19 aprile 2021) Novità in arrivo dal mondo dell'entertainment. Un accordo 'made in Italy' è stato siglato tra Antoniano e Rainbow. Le due media company del mondo musicale e dell'animazione, valorizzando le reciproche ... Leggi su leggo (Di lunedì 19 aprile 2021) Novità in arrivo dal mondo dell'entertainment. Un accordo 'made in Italy' è stato siglato tra Antoniano e Rainbow. Le due media company del mondo musicale e dell'animazione, valorizzando le reciproche ...

Advertising

leggoit : “44 Gatti”, arriva la serie animata ispirata dall’omonima canzone dello Zecchino d’Oro. - Penombra_90 : RT @ElisaCuccolo: NINA ?? Cerca Casa Da Un Po', Presto Non Avra' Piu' Dove Stare! Sapete Perche' Nessuno La Vuole? Ha un Occhio Velato! ?? S… - pizzaecarotina : @gatti_tomi A sfigato pelle e ossa STATTE zitto va che te pijo a pizze te gonfio come na mongorfiera nun te convien… - TommyBrain : DIEGO FUSARO: Covid-19. Arriva il vaccino per i gatti...' - IacobellisT : DIEGO FUSARO: Covid-19. Arriva il vaccino per i gatti...' -