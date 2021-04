WTA Stoccarda 2021: Ashleigh Barty guida il tabellone del 500 sulla terra indoor tedesca (Di domenica 18 aprile 2021) Storicamente uno dei tornei più forti che precedono la parte importante della stagione sulla terra rossa, l’indoor di Stoccarda ritorna dopo un anno di stop e lo fa nel suo consueto grande stile, con una parata di stelle come spesso e volentieri ne ha riservate. E lo ha fatto fin da quando si giocava sul cemento e poi sul veloce indoor, ma anche fin da quando si disputava a Filderstadt (1978-2005) prima del cambio di sede e poi dell’ultimo di superficie (2009). Vinto da dieci giocatrici numero 1 del mondo, quest’anno il torneo potrebbe vedere l’undicesima occasione in questo senso, dato che a guidare il tabellone a 28 c’è l’australiana Ashleigh Barty, che guida il ranking WTA. Per lei quarto di ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) Storicamente uno dei tornei più forti che precedono la parte importante della stagionerossa, l’diritorna dopo un anno di stop e lo fa nel suo consueto grande stile, con una parata di stelle come spesso e volentieri ne ha riservate. E lo ha fatto fin da quando si giocava sul cemento e poi sul veloce, ma anche fin da quando si disputava a Filderstadt (1978-2005) prima del cambio di sede e poi dell’ultimo di superficie (2009). Vinto da dieci giocatrici numero 1 del mondo, quest’anno il torneo potrebbe vedere l’undicesima occasione in questo senso, dato che are ila 28 c’è l’australiana, cheil ranking WTA. Per lei quarto di ...

Advertising

LorenzoAndreol4 : RT @SuperTennisTv: Pronti per una nuova settimana di #tennis in diretta su #SuperTennisTV?! ?? 19-25 aprile ??ATP 500 Barcellona ??ATP 250 B… - zazoomblog : Tabellone Wta Stoccarda 2021: accoppiamenti e risultati. Presenti Barty e Halep - #Tabellone #Stoccarda #2021: - sportface2016 : Il tabellone principale del #WtaStoccarda 2021: presenti #Barty e #Halep - lucamengoni : RT @SuperTennisTv: Pronti per una nuova settimana di #tennis in diretta su #SuperTennisTV?! ?? 19-25 aprile ??ATP 500 Barcellona ??ATP 250 B… - Deiana_Luca9 : RT @SuperTennisTv: Pronti per una nuova settimana di #tennis in diretta su #SuperTennisTV?! ?? 19-25 aprile ??ATP 500 Barcellona ??ATP 250 B… -