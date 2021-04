Ultime Notizie Roma del 18-04-2021 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 aprile 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio dal 26 aprile l’Italia riapre si torna a scuola in presenza in tutte le regioni che non sono in zona rossa a deciderlo all’unanimità e la cabina di regia del Governo il rischio spiega Mario Draghi in conferenza stampa e ragionato fondato sui dati dei contagi in miglioramento si anticipa così l’introduzione della zona gialla a livello nazionale ma con una novità avranno precedenza e attività all’aperto con la ristorazione a pranzo e a cena la campagna di vaccinazione va bene dice il premier motivando la scelta ma la premessa è il rispetto scrupoloso delle norme di distanziamento sociale le aperture sono una risposta al disagio portano serenità pongono le basi per la ripartenza dell’economia dal 26 aprile ripartono le attività all’aperto ristorazione compresa che ...