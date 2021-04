Suez | nuovi mercati e vecchi giocatori

Advertising

fisco24_info : L’effetto Suez rilancia i noli marittimi:?rincari su tutte le rotte: L’incidente nel canale egiziano provoca nuovi… -

Ultime Notizie dalla rete : Suez nuovi

L'Eco di Bergamo

... ed anche il recente blocco del Canale dicausato dalla nave Ever Given, hanno evidenziato in ... chiamate come sono a tenersi al passo con itrend anche in termini di sostenibilità, ......alla mancanza di personale e aadempimenti burocratici, gli stessi container tornano molto più lentamente al paese d'origine'. Quello che abbiamo visto con il blocco del canale diè stato ...TORINO. Predecantazione nei bacini di lagunaggio, ammodernamento tecnologico, revisione delle intere linee di trattamento e sostituzione dell’attuale sistema finale di ossidazione-disinfezione con la ...Se mai scendessero in politica non vedo come Mattarella potrebbe esimersi da conferire loro l’incarico di formare un nuovo governo…”. Live streaming ed episodi completi solo su discovery+ È ferma in C ...