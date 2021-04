Sky sul rinnovo di Gattuso: “Se il Napoli va in Champions De Laurentiis potrebbe ripensarci” (Di domenica 18 aprile 2021) Il corrispondente di Sky a Napoli Massimo Ugolini ha parlato della situazione che si vive in casa azzurra al momento considerando che prosegue il silenzio stampa imposto dalla società “C’è da sottolineare che Gattuso ha sempre detto di trovarsi molto bene con i suoi giocatori con cui ha potuto sempre lavorare bene. Non c’è mai stato dunque un problema tra l’allenatore e i suoi calciatori. Certo che il silenzio stampa, nato dopo la brutta sconfitta a Bergamo e in un momento critico del rapporto tra De Laurentiis e Gattuso, sia stato imposto per dare serenità all’ambiente e non per mettere a tacere Rino Gattuso, ma per riequilibrare la situazione” Ugolini ha poi fatto il punto su come è andata la trattativa per il rinnovo naufragato di Gattuso che sembrava cosa fatta ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 aprile 2021) Il corrispondente di Sky aMassimo Ugolini ha parlato della situazione che si vive in casa azzurra al momento considerando che prosegue il silenzio stampa imposto dalla società “C’è da sottolineare cheha sempre detto di trovarsi molto bene con i suoi giocatori con cui ha potuto sempre lavorare bene. Non c’è mai stato dunque un problema tra l’allenatore e i suoi calciatori. Certo che il silenzio stampa, nato dopo la brutta sconfitta a Bergamo e in un momento critico del rapporto tra De, sia stato imposto per dare serenità all’ambiente e non per mettere a tacere Rino, ma per riequilibrare la situazione” Ugolini ha poi fatto il punto su come è andata la trattativa per ilnaufragato diche sembrava cosa fatta ...

