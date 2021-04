Puglia, maltempo: allerta per temporali su barese, tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo (Di domenica 18 aprile 2021) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 19 aprile, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta per temporali su barese, tarantino e Salento <small class="subtitle">Protezione civile, previsioni meteo</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 18 aprile 2021) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 8 di domani, 19 aprile, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sucentro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articolopersu proviene da Noi Notizie..

Advertising

NoiNotizie : #Puglia #meteo, #maltempo: allerta per temporali su barese, tarantino e Salento (immagine: fonte protezione civile… - Trmtv : Puglia: maltempo, temporali e neve a bassa quota fino a venerdì - TeleAppula : Danni maltempo in Basilicata e sollecitato il Ministro - inblu2000it : A Il territorio parla: ??Sardegna: agricoltura, si contano i danni del maltempo; ??Puglia: 25 nuove produzioni dell’… - TRMh24 : #LiveSpecial | Agricoltura e maltempo, gravi danni in Puglia: il bilancio di Confagricoltura -