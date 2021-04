Pio e Amedeo | la gag sui ritocchi estetici di Gianni Sperti

(Di domenica 18 aprile 2021) E’ andata in onda ieri sera, Venerdi’ 16 Aprile, la prima puntata del programma di Pio e, ‘Felicissima sera’, su Canale 5, in prima serata. ‘Felicissima sera’, gag suCome è nello stile dei comici pugliesi, nella puntata, durante la serata, non sono mancate gag divertenti e irriverenti, anche a danno di alcuni personaggi dello spettacolo. Ospite d’eccezione, per la prima serata, Maria De Filippi, che più volte, ha ospitato il duo comico nei suoi programmi, questa volta invece, l’ospite d’onore è stata lei. La De Filippi,con l’autoironia che la contraddistingue, si è prestata a rispondere ad alcune domande, a volte piuttosto imbarazzanti, sulla sua vita privata. Nel mostrare alla De Filippi, alcune foto dei suoi amati cani, Pio ehanno mostrato una foto dell’opinionista di ...

antoclerici : Pio e Amedeo, tanta gavetta e la capacita' di destrutturare uno show ( esilarante la gag del matrimonio).Contro il… - QuiMediaset_it : Esordio boom per #FelicissimaSera Lo show di Pio e Amedeo domina la serata con oltre 4.000.000 di spettatori e il… - FQMagazineit : Pio e Amedeo: “Cosa ti ha regalato Silvio Berlusconi per il matrimonio oltre a Canale5?”. La risposta della condutt… - madamasorge : RT @mizvkisa: Pio e Amedeo: “ Maria però devi piangere, capito? “ Sempre Pio e Amedeo dieci minuti dopo: #FelicissimaSera - ridopernialler1 : RT @butpsychopath: Il numero di denunce che si ritroveranno Pio e Amedeo domani mattina: #FelicissimaSera -

Su Leggo.it le ultime novità. Felicissima Sera, Maria De Filippi spiazza tutti e rivela: "Sì ho tradito, ecco quando...". Ieri, su Canale 5, l'esordio dello show condotto da. A tenere a battesimo il programma, la regina della tv Maria De Filippi. La conduttrice di Amici si è raccontata a cuore aperto in un'intervista, neanche a dirlo, tutta da ridere. I ...Maria De Filippi è una nota e amata conduttrice tv di tanti programmi di successo come Amici, C'è posta per te, Uomini e donne. Poco tempo fa è stata ospite a Felicissima sera dovel'hanno intervistata e lei ha fatto delle ammissioni importanti. Scopriamo cosa è successo. Maria De Filippi è una grandissima presentatrice che in tv ha ottenuto molto successo e ...Incidente di percorso per Pio a Felicissima Sera: si strappa il pantalone del comico mentre mette le scarpe a Maria De Filippi. Ecco il video Mediaset ...Ricordiamo, comunque sia, che Gianni Sperti fa in suo ingresso nel mondo dello spettacolo come ballerino, diventando poi il primo ballerino a Buona Domenica. L’opinionista di Uomini e Donne folgorato ...