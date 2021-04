Paura per due pescherecci italiani a poche miglia dalla Libia. L’armatore: “Noi non andiamo via” (Di domenica 18 aprile 2021) Paura per due pescherecci di Mazara del Vallo che si trovano di fronte alle coste della Libia. Si tratta del “Giuseppe Schiavone” e del “Nuovo Cosimo” che da diversi giorni stazionano a poche miglia al largo delle coste della Cirenaica, intenti in attività di pesca. “Si tratta di un’attività altamente pericolosa e suscettibile di comportare conseguenze gravi non solo per le imbarcazioni ma anche per gli equipaggi”, ha scritto il capo dell’Unità di Crisi della Farnesina, Stefano Verrecchia, in una lettera inviata al sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci. Ma i comandanti dei due pescherecci non sembrano intenzionati a tornare indietro visto che hanno fatto sapere di voler restare in zona per almeno tre settimane. Allarme per la reazione della ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 18 aprile 2021)per duedi Mazara del Vallo che si trovano di fronte alle coste della. Si tratta del “Giuseppe Schiavone” e del “Nuovo Cosimo” che da diversi giorni stazionano aal largo delle coste della Cirenaica, intenti in attività di pesca. “Si tratta di un’attività altamente pericolosa e suscettibile di comportare conseguenze gravi non solo per le imbarcazioni ma anche per gli equipaggi”, ha scritto il capo dell’Unità di Crisi della Farnesina, Stefano Verrecchia, in una lettera inviata al sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci. Ma i comandanti dei duenon sembrano intenzionati a tornare indietro visto che hanno fatto sapere di voler restare in zona per almeno tre settimane. Allarme per la reazione della ...

