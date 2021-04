Open Arms: Aimi (Fi), 'persecuzione giudiziaria da Togliatti in poi per chi è contro sinistra' (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - “Salvini rinviato a giudizio? E dov'è la notizia. Non appartengo al coro ipocrita delle vergini stupefatte. Faccio l'avvocato penalista da oltre trent'anni in terre tradizionalmente a vocazione gramsciana. La persecuzione giudiziaria in Italia contro chi si oppone alle sinistre, e alle loro idee, è in atto da quando Togliatti ha occupato il ministero di Grazia e Giustizia. Nulla di nuovo sotto il sole. Silvio Berlusconi è stato la vittima sacrificale più eccellente dal dopoguerra ad oggi. C'è solo una riforma da cantierare subito: se fai politica, sia essa ideale, culturale, filosofica o militante, ti togli la toga e ti presenti alle elezioni". Lo afferma Enrico Aimi, coordinatore di Forza Italia in Emilia Romagna. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - “Salvini rinviato a giudizio? E dov'è la notizia. Non appartengo al coro ipocrita delle vergini stupefatte. Faccio l'avvocato penalista da oltre trent'anni in terre tradizionalmente a vocazione gramsciana. Lain Italiachi si oppone alle sinistre, e alle loro idee, è in atto da quandoha occupato il ministero di Grazia e Giustizia. Nulla di nuovo sotto il sole. Silvio Berlusconi è stato la vittima sacrificale più eccellente dal dopoguerra ad oggi. C'è solo una riforma da cantierare subito: se fai politica, sia essa ideale, culturale, filosofica o militante, ti togli la toga e ti presenti alle elezioni". Lo afferma Enrico, coordinatore di Forza Italia in Emilia Romagna.

borghi_claudio : La VERGOGNA della giornata è il rinvio a giudizio di Salvini per l'infame storia della Open Arms. Processato per a… - borghi_claudio : Intanto in aula a Palermo Giulia Buongiorno sta distruggendo tutta la ricostruzione fatta dai PM sulla vicenda Open… - repubblica : ?? Open Arms, Salvini sara' processato per il sequestro di 147 migranti - Cybeo66 : RT @MiloMatte: ? Salvini con la felpa ? Figliuolo con la divisa ? Letta con la felpa di Open Arms - pallino21253332 : RT @Solodestra1: Matteo Salvini a processo, 'nessun pm si mosse per indagare...' Crosetto svela tutta la vergogna -