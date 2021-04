Infortuni Roma: Smalling non recupera, Spinazzola ni (Di domenica 18 aprile 2021) Ancora lontano il recupero per Smalling in casa Roma, potrebbe invece già rivedersi nel turno infrasettimanale Leonardo Spinazzola La situazione Infortuni in casa Roma è particolarmente delicata soprattutto dopo il passaggio del turno con l’Ajax. Calafiori è uscito dolorante ma è già recuperato, diverse le sorti di diversi altri elementi della rosa di Fonseca. Prosegue infatti il lento recupero di Chris Smalling: la speranza è di riaverlo in occasione dell’andata della semifinale di Europa League contro la sua ex squadra, il Manchester United. Speranze simili per quanto riguarda El Shaarawy e Kumbulla. Diversi i tempi di recupero, invece, per Spinazzola che potrebbe essere già a disposizione per giovedì con l’Atalanta. L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021) Ancora lontano il recupero perin casa, potrebbe invece già rivedersi nel turno infrasettimanale LeonardoLa situazionein casaè particolarmente delicata soprattutto dopo il passaggio del turno con l’Ajax. Calafiori è uscito dolorante ma è giàto, diverse le sorti di diversi altri elementi della rosa di Fonseca. Prosegue infatti il lento recupero di Chris: la speranza è di riaverlo in occasione dell’andata della semifinale di Europa League contro la sua ex squadra, il Manchester United. Speranze simili per quanto riguarda El Shaarawy e Kumbulla. Diversi i tempi di recupero, invece, perche potrebbe essere già a disposizione per giovedì con l’Atalanta. L'articolo proviene da Calcio ...

