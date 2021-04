Il club boccia Osimhen, commenti negativi di Costacurta, Marchegiani e Bergomi (Di domenica 18 aprile 2021) Napoli-Inter non è stata sicuramente la miglior partita di Victor Osimhen, il nigeriano è stato ingabbiato dalla difesa di Conte. In generale per Osimhen sono arrivati pochissimi palloni giocabili e nel secondo tempo è stato anche sostituito da Mertens. Per il giocatore non è stato facile divincolarsi dalla marcatura, anche perché poche volta gli è sta concessa la profondità, in grado di liberare la sua velocità. La prestazione di Osimhen viene criticata negativa durante dal club di Sky nel post partita di Napoli-Inter. Marchegiani: “La storia di Vlahovic ad esempio ci insegna a non dare giudizi affrettati ed auguriamo ad Osimhen di esplodere da un momento all’altro, ma al momento non è al massimo. Sarà stato frenato anche da infortuni e Covid 19, però non sta rendendo per quello che ... Leggi su napolipiu (Di domenica 18 aprile 2021) Napoli-Inter non è stata sicuramente la miglior partita di Victor, il nigeriano è stato ingabbiato dalla difesa di Conte. In generale persono arrivati pochissimi palloni giocabili e nel secondo tempo è stato anche sostituito da Mertens. Per il giocatore non è stato facile divincolarsi dalla marcatura, anche perché poche volta gli è sta concessa la profondità, in grado di liberare la sua velocità. La prestazione diviene criticata negativa durante daldi Sky nel post partita di Napoli-Inter.: “La storia di Vlahovic ad esempio ci insegna a non dare giudizi affrettati ed auguriamo addi esplodere da un momento all’altro, ma al momento non è al massimo. Sarà stato frenato anche da infortuni e Covid 19, però non sta rendendo per quello che ...

