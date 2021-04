I Santi di Lunedì 19 Aprile 2021 (Di lunedì 19 aprile 2021) I Santi DEL GIORNO, 19 Aprileda www.Santiebeati.it San LEONE IX PapaAlsazia, 1002 – Roma, 19 Aprile 1054(Papa dal 12/02/1049 al 19/04/1054) Il suo nome da laico era Brunone di Dagsburg e nacque in Alsazia nel 1002. Brunone discendeva con i suoi genitori da grandi vassalli. A diciotto anni divenne canonico di Saint Etienne e a 22 anni diacono. Nel 1026 fu eletto vescovo di Toul. Salì al soglio pontificio nel 1049, prendendo il nome di Leone. Combatterà durante il suo pontificato fenomeni come la simonia e scomunicherà Michele Cerulario per lo scisma della Chiesa greca. Morì a Roma il 19 ap…www.Santiebeati.it/dettaglio/50075 Sant’ EMMA DI SASSONIA Vedovam. 19 Aprile 1040Visse in Germania. Adamo di Brema ci dice che fu sorella del vescovo di Paderbon e moglie di Liutgero di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 aprile 2021) IDEL GIORNO, 19da www.ebeati.it San LEONE IX PapaAlsazia, 1002 – Roma, 191054(Papa dal 12/02/1049 al 19/04/1054) Il suo nome da laico era Brunone di Dagsburg e nacque in Alsazia nel 1002. Brunone discendeva con i suoi genitori da grandi vassalli. A diciotto anni divenne canonico di Saint Etienne e a 22 anni diacono. Nel 1026 fu eletto vescovo di Toul. Salì al soglio pontificio nel 1049, prendendo il nome di Leone. Combatterà durante il suo pontificato fenomeni come la simonia e scomunicherà Michele Cerulario per lo scisma della Chiesa greca. Morì a Roma il 19 ap…www.ebeati.it/dettaglio/50075 Sant’ EMMA DI SASSONIA Vedovam. 191040Visse in Germania. Adamo di Brema ci dice che fu sorella del vescovo di Paderbon e moglie di Liutgero di ...

