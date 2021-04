I numeri in chiaro. Pregliasco: «Il primo giro di vaccinazioni non abbatterà del tutto i contagi. Riaperture? Un rischio che si vuole correre» (Di domenica 18 aprile 2021) In Italia sono 12.694 i nuovi casi di Coronavirus secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute (ieri erano stati 15.370). I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 251, in calo rispetto agli ultimi giorni: ieri erano stati 310, il giorno prima 429. Il totale delle vittime dall’inizio del monitoraggio sale a 116.927. Sono poi 23.648 le persone ricoverate con sintomi. In terapia intensiva si trovano 3.311 persone (ieri 3.366); di queste, 163 hanno fatto il loro ingresso nell’ultima giornata. L’analisi dell’andamento della pandemia in Italia Per Fabrizio Pregliasco il numero di nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore «non è elevato. Va tenuto sempre presente, però, che durante il weekend i dati arrivano a fronte di un numero minore di tamponi. Il Paese registra anche un numero migliore ma pur sempre drammatico di decessi: ... Leggi su open.online (Di domenica 18 aprile 2021) In Italia sono 12.694 i nuovi casi di Coronavirus secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute (ieri erano stati 15.370). I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 251, in calo rispetto agli ultimi giorni: ieri erano stati 310, il giorno prima 429. Il totale delle vittime dall’inizio del monitoraggio sale a 116.927. Sono poi 23.648 le persone ricoverate con sintomi. In terapia intensiva si trovano 3.311 persone (ieri 3.366); di queste, 163 hanno fatto il loro ingresso nell’ultima giornata. L’analisi dell’andamento della pandemia in Italia Per Fabrizioil numero di nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore «non è elevato. Va tenuto sempre presente, però, che durante il weekend i dati arrivano a fronte di un numero minore di tamponi. Il Paese registra anche un numero migliore ma pur sempre drammatico di decessi: ...

