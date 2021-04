DAZN | Superlega anti Champions | appoggio da Juve | Milan e Inter

(Di domenica 18 aprile 2021) Ci sarebbe un motivo reale dietro l’dei grandi club aper i diritti tv della Serie A: ecco tutti i dettagli I diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024 a(assegnati quasi all’unanimità dall’Assemblea della Lega Serie A) avrebbero una motivazione anche sportiva ed economica, soprattutto per i grandi club. Come rivela il Corriere dello Sport, il magnate Blavatnik, proprietario di, sarebbe pronto a formare unaeuropea contrapposta allaLeague: avrebbero dato la loro adesionee forse la Roma. L’dunque delle big per i diritti tv si spiegherebbe in questo modo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

I fondi per entrare avrebbero richiesto delle clausole per evitare la Superlega. I 7 club hanno ... C'è stata l'attribuzione a DAZN per le restanti partite, che ha creato malcontento perché arrivata ...CorSport: Dazn punta alla Superlega, ecco perché Juve, Inter e Milan hanno detto no ai fondi e a Sky. Blitz di Blavatnik ...