Covid, il governo pensa ad un pass che attesti la negatività o la vaccinazione. App e codice Qr: le ipotesi (Di domenica 18 aprile 2021) Allo studio del governo un pass in grado di certificare la negatività di un soggetto, così da poter permettere a sempre più cittadini di muoversi tra regioni con fasce di rischio differenti. L'idea è quella di creare un Qr code, ovvero un codice a barre univoco, da cui le autorità possono accertare che il soggetto sia stato vaccinato, si sia negativizzato dopo aver contratto il virus o abbia effettuato un tampone nelle 72 o 48 ore precedenti. Un modello simile è stato già utilizzato dallo stato di New York e da Israele, ed in questi giorni è allo studio anche della comunità europea che dal prossimo giugno vorrebbe lanciare un green pass comunitario. Il documento digitale permetterebbe non solo di tornare agli spostamenti in maniera più regolare, ma anche di poter ripopolare ristoranti, stadi, palestre ...

