Covid e riaperture 26 aprile, Crisanti: «Il rischio è giocarci l'estate» (Di domenica 18 aprile 2021) La situazione epidemiologica legata al Covid non dovrebbe suggerire riaperture come quelle in programma dal 26 aprile. Potrebbe essere questa la conclusione che si può trarre dall'opinione che il professor Andrea Crisanti ha espresso in un'intervista rilasciata a La Stampa (Edizione del 18 aprile 2021). Il docente di Microbiologia dell'Università di Padova non solo ha lasciato intendere di essere in disaccordo con la direzione intrapresa dal governo Draghi, ma ha anche espresso chiaramente i rischi legati ad una scelta di questo tipo. Covid, Crisanti parla di «plateau altissimo» Dal punto di vista economico l'Italia presenta diversi settori in ginocchio. Le manifestazioni di sofferenza di tante categorie sono frequenti e le riaperture potrebbero ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 18 aprile 2021) La situazione epidemiologica legata alnon dovrebbe suggerirecome quelle in programma dal 26. Potrebbe essere questa la conclusione che si può trarre dall'opinione che il professor Andreaha espresso in un'intervista rilasciata a La Stampa (Edizione del 182021). Il docente di Microbiologia dell'Università di Padova non solo ha lasciato intendere di essere in disaccordo con la direzione intrapresa dal governo Draghi, ma ha anche espresso chiaramente i rischi legati ad una scelta di questo tipo.parla di «plateau altissimo» Dal punto di vista economico l'Italia presenta diversi settori in ginocchio. Le manifestazioni di sofferenza di tante categorie sono frequenti e lepotrebbero ...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Covid, il prof. Massimo Galli: 'La curva dei contagi vede una flessione appena accennata, ma temo che a… - Open_gol : Il governo non ha chiesto al Cts alcun parere formale sulle riaperture del 26 aprile - fanpage : 'Rischio calcolato? Calcolato male'. Galli è preoccupatissimo per le riaperture. - Activnews24 : #Riaperture: 'Con l'annuncio di venerdì è stato dato un messaggio di 'liberi-tutti' che proprio non ci potremmo anc… - raspa90 : RT @repubblica: Covid e riaperture, i ristoratori 'invitano' Draghi a pranzo: sit-in enogastronomico sotto casa del premier in Umbria https… -