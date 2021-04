Civitanova-Perugia oggi: orario, tv, programma, streaming gara-1 Finale Scudetto volley (Di domenica 18 aprile 2021) oggi domenica 18 aprile (ore 18.00) si gioca Civitanova-Perugia, gara-2 della Finale Scudetto di volley maschile. La Lube ha vinto la gara d’apertura di questa serie conclusiva, espugnando il PalaBarton con una prova convincente. Gli ultimi Campioni d’Italia vogliono sfruttare il fattore campo, imporsi all’Eurosuole Forum e issarsi sul 2-0, compiendo così un importante passo verso la conquista del tricolore. I cucinieri hanno palesato un gioco migliore in gara-1 e partono favoriti, ma attenzione ai Block Devils che si presenteranno nelle Marche particolarmente agguerriti e desiderosi di firmare il pareggio. I ragazzi del CT Chicco Blengini sono particolarmente motivati e sicuri dei propri mezzi. Gli umbri, invece, devono fare i conti ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021)domenica 18 aprile (ore 18.00) si gioca-2 delladimaschile. La Lube ha vinto lad’apertura di questa serie conclusiva, espugnando il PalaBarton con una prova convincente. Gli ultimi Campioni d’Italia vogliono sfruttare il fattore campo, imporsi all’Eurosuole Forum e issarsi sul 2-0, compiendo così un importante passo verso la conquista del tricolore. I cucinieri hanno palesato un gioco migliore in-1 e partono favoriti, ma attenzione ai Block Devils che si presenteranno nelle Marche particolarmente agguerriti e desiderosi di firmare il pareggio. I ragazzi del CT Chicco Blengini sono particolarmente motivati e sicuri dei propri mezzi. Gli umbri, invece, devono fare i conti ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Civitanova-Perugia volley in DIRETTA: gara-2 Finale play-off scudetto in tempo real - #Civitanova-Perugia… - CronacheMc : Domani alle 18 all'Eurosuole Forum di Civitanova, i ragazzi di Blengini affronteranno la Sir in gara 2 della finale… - PianetaVolley : New post: Perugia cala le carte a Civitanova Marche - thevolleynews : La Sir Safety Conad Perugia a Civitanova in cerca di riscatto - - fabridal : #legavolley Domani gara 2. Perugia a Civitanova per il pareggio -