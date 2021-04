Amici 20 | Carolyn Smith contro Stefano De Martino | “Non posso stare zitta”

Leggi su 361magazine

(Di domenica 18 aprile 2021)20 Il 17 Aprile in prima serata su Canale 5 è andata in onda la quinta puntata di20. La ballerina professionistanon si è astenuta dalle critiche. LEGGI ANCHE20, SINTESI DELLA QUINTA PUNTATA: UNA COMMOVENTE SORPRESA SUL PALCO LE CRITICHE DI QUESTA EDIZIONE Questa ventesima edizione diè stata molto criticata fuori dal programma. Ad esempio Rosa Di Grazia e Martina Miliddi, entrambe ballerine di Lorella Cuccarini, non sono state molto apprezzate, né da Alessandra Celentano né da Veronica Peparini. Però nemmeno i ballerini professionisti fuori dalla trasmissione, le hanno risparmiate. Una di queste è Mia Molinari, che aveva addirittura proposto un boicottaggio del programma, specie quando è uscito ...