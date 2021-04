A chi il dopo Merkel? Il derby fra Laschet (Cdu) e Söder (Csu) (Di domenica 18 aprile 2021) Söder contro Laschet: chi sarà il candidato cancelliere dell’Unione Cdu-Csu? I colloqui tra i due leader di partito sono terminati a tarda notte. Armin Laschet (Cdu) e Markus Söder (Csu, partito gemello bavarese) non sono riusciti a raggiungere un accordo su chi guiderà i conservatori alle elezioni del settembre 2021. Quella che ormai è stata definita dai media tedeschi come una vera “lotta di potere” sta diventando sempre più intricata. Markus Söder fa leva sui sondaggi che lo disegnano come più forte ma Armin Laschet non vuole cedere anche grazie all’appoggio di Angela Merkel. E la storia insegna che quando la cancelliera vuole una cosa fa di tutto per ottenerla. Eppure, su quest’ultima questione, bisogna tenere in considerazione che Merkel è ... Leggi su formiche (Di domenica 18 aprile 2021)contro: chi sarà il candidato cancelliere dell’Unione Cdu-Csu? I colloqui tra i due leader di partito sono terminati a tarda notte. Armin(Cdu) e Markus(Csu, partito gemello bavarese) non sono riusciti a raggiungere un accordo su chi guiderà i conservatori alle elezioni del settembre 2021. Quella che ormai è stata definita dai media tedeschi come una vera “lotta di potere” sta diventando sempre più intricata. Markusfa leva sui sondaggi che lo disegnano come più forte ma Arminnon vuole cedere anche grazie all’appoggio di Angela. E la storia insegna che quando la cancelliera vuole una cosa fa di tutto per ottenerla. Eppure, su quest’ultima questione, bisogna tenere in considerazione cheè ...

