Taylor Swift nella storia della musica britannica: superato un record dei Beatles (Di sabato 17 aprile 2021) I record, come è usanza dire, sono fatti per essere battuti. Il sensazionalismo alle volte può essere esagerato nel momento in cui si parla esclusivamente di numeri. Questa volta però ci troviamo di fronte ad un avvenimento storico, con un primato che durava da decenni che è stato superato proprio nella settimana che giunge alla conclusione. Questa storia sensazionale l'ha scritta (letteralmente) Taylor Swift, cantautrice ormai annoverabile tra quelle di spicco della musica mondiale. La giovane cantante folk statunitense si è infatti guadagnata una menzione speciale nel mercato musicale britannico, superando nientepopodimeno che i Beatles. Il primato in questione è quello per cui tre album hanno raggiunto la vetta ...

Ultime Notizie dalla rete : Taylor Swift TAYLOR SWIFT debutta in vetta alla chart album UK Debutto alla numero uno della classifica Uk per FEARLESS (TAYLOR'S VERSION) il nuovo album di TAYLOR SWIFT. La cantante si posiziona davanti ad un quintetto super pop formato da: JUSTIN BIEBER, DUA LIPA, ARIANA GRANDA, HARRY STYLE e THE WEEKND. Clicca per la top ten album uk SINGOLI Tra i ...

L'altra faccia della musica Secondo i dati raccolti da Rolling Stone, folklore , l'album di Taylor Swift - vincitore ai Grammy - è riuscito a vendere oltre 1.2 milioni di copie nel 2020. Seguono sul podio, i due grandi snobbati ...

Musica, la battaglia dei diritti. Taylor Swift: "Nessuno tocchi le mie canzoni" La Repubblica TAYLOR SWIFT debutta in vetta alla chart album UK La cantante si posiziona davanti ad un quintetto super pop formato da: JUSTIN BIEBER, DUA LIPA, ARIANA GRANDA, HARRY STYLE e THE WEEKND.

