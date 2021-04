Spostamenti tra regioni: c’è la data. E spunta il “pass” per muoversi: come funziona (Di sabato 17 aprile 2021) Coronavirus e riaperture. Dal 26 aprile ci sarà il ripristino delle zone gialle, così come deciso dalla cabina di regia, e il governo ha delineato una road map di progressive riaperture in Italia a partire da quel giorno, sempre nel rispetto delle misure di contenimento per ridurre la diffusione del Covid-19. Spostamenti – Saranno consentiti gli Spostamenti tra regioni gialle e si introduce la novità del pass per gli Spostamenti tra regioni di diverso colore. Il pass attesterà la sussistenza di una delle seguenti condizioni: avvenuta vaccinazione, esecuzione di un test covid negativo in un arco temporale da definire, avvenuta guarigione dal Covid. Chi ottiene il pass ha la possibilità di: spostarsi liberamente nel territorio nazionale ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 aprile 2021) Coronavirus e riaperture. Dal 26 aprile ci sarà il ripristino delle zone gialle, cosìdeciso dalla cabina di regia, e il governo ha delineato una road map di progressive riaperture in Italia a partire da quel giorno, sempre nel rispetto delle misure di contenimento per ridurre la diffusione del Covid-19.– Saranno consentiti glitragialle e si introduce la novità delper glitradi diverso colore. Ilattesterà la sussistenza di una delle seguenti condizioni: avvenuta vaccinazione, esecuzione di un test covid negativo in un arco temporale da definire, avvenuta guarigione dal Covid. Chi ottiene ilha la possibilità di: spostarsi liberamente nel territorio nazionale ...

