Serie A femminile | cuore Bari ma non basta | vince l’Inter in rimonta

(Di sabato 17 aprile 2021): la Pinkesce sconfitta in casa contro un’Inter sottotono. Lo spettroB si avvicina sempre di piùespugna il campo di Bitetto 1-2 in, condannando la Pinksempre più verso l’addio alla. Le pugliesi mettono anima e corpo per strappare tre punti: primo tempo di ottima caratura delle biancorosse, in vantaggio allo scadere con Novellino. Nella ripresa le nerazzurre riescono a ribaltare la sfida con Simonetti e Moller. Pinkamareggiato per un’ora giocata molto bene. Resta il fatto che la gara dura 90 minuti ed èta quella mezz’ora al team di Sorbi per strappare la vittoria. L'articolo proviene da Calcio News 24.