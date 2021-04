Sassuolo - Fiorentina 1 - 1: pareggia Berardi su rigore / LIVE (Di sabato 17 aprile 2021) Reggio Una buona Fiorentina nel primo tempo contro il Sassuolo va in vantaggio con Bonaventura e sfiora la rete con Castrovilli (che coglie anche un palo), Biraghi eRibéry. Il Sassuolo fa la partita, ... Leggi su lanazione (Di sabato 17 aprile 2021) Reggio Una buonanel primo tempo contro ilva in vantaggio con Bonaventura e sfiora la rete con Castrovilli (che coglie anche un palo), Biraghi eRibéry. Ilfa la partita, ...

Advertising

SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Sassuolo *3-1 Fiorentina *(Lopez 75‘) #SSFootball - PremierSportsTV : Giacomo Bonaventura with an absolute ROCKET! ?? Fiorentina lead against Sassuolo ?? - Inter_es : Suma y sigue ?? ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo ?… - rfutbol : Sassuolo 3-1 Fiorentina, FINAL #Sassuolo #Fiorentina #SerieA - calciomio : SERIE A : Berardi et Sassuolo renversent la Fiorentina : -