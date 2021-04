Rubano borse nelle auto per prelevare contanti | poi tentano di speronare la volante | due arresti

(Di sabato 17 aprile 2021) Covid, festa in casa: otto studenti multati. Assembramenti in piazza Verdi 17 aprile 2021 Prima i furti delleall'interno di vetture posteggiate, poi i prelievi illeciti con le carte di credito ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rubano borse

BolognaToday

Il tutto inizia ieri mattina a seguito di alcune segnalazioni di due furti di. Il primo episodio alle 9 a Castelmaggiore, dove i due ladri, infrangendo il finestrino di un furgone posteggiato ...Vestiti di tutto punto, con abiti di marca, estremamente appariscenti, hanno dapprima compiuto un lungo giro di ispezione, poi hanno scelto un negozio che vendee portafogli di pregio. ...Il garage è un po’ come la nostra seconda casa. Per questo avere la certezza che sia protetto è importante, per evitare che ci vengano rubate cose a cui ...Dopo aver rubato nelle auto hanno usato le carte di credito contenute nelle borse per prelevare soldi illecitamente. Poi sono scappati e sono stati inseguiti dalla polizia che li ha bloccati. Hanno ro ...