Rapina l' Md di Vittuone | ma la pistola è un giocattolo

(Di sabato 17 aprile 2021) E' caccia aperta altore che ha assaltato nel pomeriggio di ieri venerdì 16 aprile il supermercato Md di. L'uomo è entrato nello store col volto coperto tenendo in mano unae ...

Advertising

LogosNews : Cronaca / Cuggiono - C’è anche un 16enne di Cuggiono tra gli arrestati per rapina a Milano. Il ragazzo è stato sorp… -

Ultime Notizie dalla rete : Rapina Vittuone

IL GIORNO

...che ha assaltato nel pomeriggio di ieri venerdì 16 aprile il supermercato Md di. L'uomo ... Dopo lasarebbe scappato a piedi, ma poi lo avrebbero visto salire su una vettura. Dettagli ...al supermercato con la pistola giocattolo. Nel pomeriggio di venerdì 16 aprile, un malvivente, col volto travisato, è entrato all'interno dello store Md di. Tutto si è svolto in poco ...E' caccia aperta al rapinatore che ha assaltato nel pomeriggio di ieri venerdì 16 aprile il supermercato Md di Vittuone. L'uomo è entrato nello store col volto coperto tenendo in mano una pistola e pu ...Rapina al supermercato con la pistola giocattolo. Nel pomeriggio di venerdì 16 aprile, un malvivente, col volto travisato, è entrato all'interno dello store Md di Vittuone. Tutto si è svolto in poco..