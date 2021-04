Qualifiche MotoGP Portogallo | Rins | ' Sarà una gara agguerrita'

(Di sabato 17 aprile 2021) Vedere una Suzuki in prima fila non è un qualcosa di comune, ma inAlexè riuscito in questa 'impresa'. Lo spagnolo infatti scatterà domani dalla seconda casella dello schieramento, ...

... Johann Zarco ha centrato un risultato da prima fila. Il francese del team Pramac Ducati ha piazzato la Desmosedici al terzo posto, per una soddisfazione quasi massima dopo le...Portogallo: chi vincerà la gara a Portimao?Lo spagnolo sorpreso del sesto posto: “Per come guido, non so come faccio a essere in quella posizione: la squadra mi ha aiutato con la messa a punto della moto. Nelle curve a destra faccio molta fati ...«Hanno veramente rotto..., non c’era la bandiera gialla». Francesco Bagnaia è una furia al termine delle qualifiche della MotoGp sul circuito di Portimao, e con ...