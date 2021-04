Pd: Letta, ‘parola digitale declinata solo come sinonimo di Rousseau’ (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr (Adnkronos) – “Il nostro Paese ha discusso di modalità di partecipazione attraverso la parola digitale declinata come sinonimo di Rousseau o di partecipazione politica come partito dei leader. Oggi abbiamo la maggior parte dei partiti italiani in cui il nome e sovrapposto a quello del leader”. Lo ha detto Enrico Letta all’Assemblea del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr (Adnkronos) – “Il nostro Paese ha discusso di modalità di partecipazione attraverso la paroladi Rousseau o di partecipazione politicapartito dei leader. Oggi abbiamo la maggior parte dei partiti italiani in cui il nome e sovrapposto a quello del leader”. Lo ha detto Enricoall’Assemblea del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

