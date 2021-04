Pavia | sorpreso a spacciare mentre è ai domiciliari | arrestato

(Di sabato 17 aprile 2021) Milano, 17 apr. (Adnkronos) – Continuava adroga nonostante fosse agli arresti. Per questo un 31enne di origine marocchina è statodalla polizia. E’ accaduto ieri a. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Milano, 17 apr. (Adnkronos) - Continuava a spacciare droga nonostante fosse agli arresti domiciliari. Per questo un 31enne di origine marocchina è ...Nella serata di ieri (venerdì), a seguito di un'attività d'indagine atta a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato di Pavia, ha arrestato in flagranza del r ...