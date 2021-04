Open Arms: Oscar Camps, ‘rinvio a giudizio Salvini piccolo passo avanti’ (Di sabato 17 aprile 2021) Palermo, 17 apr. (Adnkronos) – “Il rinvio a giudizio di Matteo Salvini per sequestro di persona è un piccolo passo avanti”. Lo ha detto all’Adnkronos l’armatore della ong spagnola Open Arms Oscar Camps, prima di lasciare l’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo dopo il rinvio a giudizio di Salvini per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. “Speriamo che ora cambi anche la politica sui diritti umani”, aggiunge. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 17 aprile 2021) Palermo, 17 apr. (Adnkronos) – “Il rinvio adi Matteoper sequestro di persona è unavanti”. Lo ha detto all’Adnkronos l’armatore della ong spagnola, prima di lasciare l’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo dopo il rinvio adiper sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. “Speriamo che ora cambi anche la politica sui diritti umani”, aggiunge. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

