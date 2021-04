‘Ndrangheta in Toscana, Creazzo: «Infiltrazioni a livello preoccupante» (Di sabato 17 aprile 2021) Creazzo: «E' di qualche giorno fa la scoperta ulteriore di connessioni fra elementi appartenenti alle mafie e imprenditori, non soltanto provenienti dal sud Italia ma anche imprenditori che vivono e operano da molti anni in Toscana, nativi della Toscana, per cui l'infiltrazione e le cointeressenze sono tali da aver raggiunto un livello preoccupante». L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 17 aprile 2021): «E' di qualche giorno fa la scoperta ulteriore di connessioni fra elementi appartenenti alle mafie e imprenditori, non soltanto provenienti dal sud Italia ma anche imprenditori che vivono e operano da molti anni in, nativi della, per cui l'infiltrazione e le cointeressenze sono tali da aver raggiunto un». L'articolo proviene da Firenze Post.

