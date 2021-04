MotoGP | Quartararo il più veloce nelle libere Paura per Martin

Leggi su newsmondo

(Di sabato 17 aprile 2021), le provedel GP del Portogallo:davanti a tutti. Bene Bagnaia,retrovie Rossi. PORTIMAO (PORTOGALLO) – Le provedel GP del Portogallo, terzo appuntamento stagionale con la, si sono chiuse nel segno di. Con una terza sessione senza una sbavatura il francese ha conquistato il miglior crono davanti a un ritrovato Morbidelli e Bagnaia. Quarto il leader del Mondiale Zarco che accede in Q2 insieme a Rins, Miller, Marini, Aleix Espargaro, Oliveira e Vinales. Fuori sia Mir (12°) che Rossi (14°) e Marquez (15°). @FabioQ20 leads a hugely dramatic FP3!@JoanMirOfficial, @ValeYellow46 and @marcmarquez93 will all line up in a heavyweight Q1! #PortugueseGP pic.twitter.com/ztIcl59f20—...