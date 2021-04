MotoGP, GP Portogallo 2021: brutta caduta nelle prove libere per Jorge Martin che salterà la gara. “Sospette fratture a mano e piede” (Di sabato 17 aprile 2021) Una bruttissima caduta nella fase finale delle prove libere 3. È rimasto a terra a lungo Jorge Martin, che è scivolato affrontando la curva 7, venendo sfortunatamente colpito dalla sua Ducati Pramac. L’iberico non prenderà il via nel GP di Portogallo a Portimao, è stato infatti dichiarato unfit. Le parole del dottor Michele Zasa della Clinica Mobile, intervistato da Sky Sport: “Ha subito un trauma importante, sta facendo una TAC total body sia per valutare come sta a livello cranico, dato che ha sbattuto la testa e il casco era segnato, sia per valutare Sospette fratture alla mano destra e al piede destro”. Il commento di Francesco Guidotti, team manager della Pramac: “La botta è stata importante, è stato un bello ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) Una bruttissimanella fase finale delle3. È rimasto a terra a lungo, che è scivolato affrontando la curva 7, venendo sfortunatamente colpito dalla sua Ducati Pramac. L’iberico non prenderà il via nel GP dia Portimao, è stato infatti dichiarato unfit. Le parole del dottor Michele Zasa della Clinica Mobile, intervistato da Sky Sport: “Ha subito un trauma importante, sta facendo una TAC total body sia per valutare come sta a livello cranico, dato che ha sbattuto la testa e il casco era segnato, sia per valutarealladestra e aldestro”. Il commento di Francesco Guidotti, team manager della Pramac: “La botta è stata importante, è stato un bello ...

