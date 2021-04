Morto penultimo soldato francese dello Sbarco in Normandia (Di sabato 17 aprile 2021) E' Morto la notte scorsa all'età di 106 anni Hubert Faure, penultimo membro del celebre "commando Kieffer", il gruppo di francesi che partecipò allo Sbarco in Normandia il 6 giugno 1944. Del celebre ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 aprile 2021) E'la notte scorsa all'età di 106 anni Hubert Faure,membro del celebre "commando Kieffer", il gruppo di francesi che partecipò alloinil 6 giugno 1944. Del celebre ...

Covid, cena nel penultimo giorno di zona bianca diventa un focolaio: un morto e 43 contagi È quella avvenuta nel penultimo giorno di zona bianca in Sardegna. Era il 20 marzo scorso. Da quanto riferisce TgCom24 , un imprenditore 81enne di Pula ha festeggiato il suo compleanno con una ...

Trifone Gargano, la Commedia e il mistero dell'autografo La penultima parola era stata cancellata e alterata parecchie ... in sostanza la prima biografia di Dante Alighieri, che ben otto mesi dopo la morte di Dante, il poeta sarebbe apparso in sogno a suo ...

